Genoa, Il Secolo XIX titola: "Semplici prende tempo"

Su Il Secolo XIX si parla anche di Genoa, alle prese con vari punti interrogativi a cominciare dalla guida tecnica. Il futuro di Cesare Prandelli sulla panchina dei grifoni è in forte bilico: sarà decisivo il faccia a faccia con il patron Preziosi, il quale intanto aspetta novità dall'advisor in vista di un potenziale acquirente del club. Sulla questione allenatore, nel caso in cui Prandelli non venisse riconfermato, spuntano nomi su nomi: da Gattuso ad Andreazzoli, da Lamouchi a Oddo e Pioli. Nel frattempo Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, prende tempo con il suo club: potrebbe essere lui il nome giusto qualora decidesse di cambiare aria. L'articolo chiude con Giandomenico Mesto, ex calciatore per tante stagioni in rossoblu: potrebbe entrare nel Genoa come dirigente.