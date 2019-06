Genoa, Il Secolo XIX: "Triplo vertice per la panchina"

Il Secolo XIX di oggi parla anche del prossimo allenatore del Genoa, ancora da stabilire: "Da Prandelli a Andreazzoli, triplo vertice per la panchina" è il titolo dell'articolo su questo argomento. Riserve ancora da sciogliere dunque, con quattro nomi in lizza. Intanto c'è da chiarire la situazione relativa a Cesare Prandelli, attuale tecnico ma la cui conferma appare improbabile. Nel frattempo Semplici sta incontrando la SPAL così come Andreazzoli farà altrettanto con l'Empoli. Sullo sfondo resta Davide Nicola, a lungo difensore dei genoani da calciatore.