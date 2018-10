Genoa, Il Secolo XIX verso l'Udinese: "È meglio Piatek di Lasagna"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"I protagonisti a sorpresa della A: ma è meglio Piatek di Lasagna". In vista della sfida tra Genoa e Udinese, Il Secolo XIX celebra il centravanti polacco dei rossoblù. Va a segno ogni 31 tocchi di palla, nessuno come lui, scrive il quotidiano che invece come la punta bianconera abbia stentato in campionato, ritrovandosi con la maglia dell'Italia.