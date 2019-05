Genoa, Il Secolo XIX: "Vietato sbagliare, l'obbligo è aggiustare la mira"

Spazio al Genoa sulle pagine de Il Secolo XIX di oggi. Il Grifone si avvicina alla gara decisiva, con una salvezza ancora da conquistare sul campo. L'imperativo è dunque vincere, anche se per farlo i rossoblu dovranno necessariamente essere più precisi sotto porta. Quella di Prandelli è infatti una squadra che segna poco, senza cannonieri: Pandev e Kouamé sono i due migliori marcatori con quattro reti ciascuno. Si sente insomma la mancanza di Piatek. Tanti tiri, poche reti: i numeri parlano chiaro, con una media gol di appena 0,7 a partita. Intanto Preziosi, a Pegli, suona la carica, con Prandelli che pensa alla difesa a tre.

Sampdoria, Andersen e Defrel tentano il recupero - Per la Sampdoria, nel mirino c'è la trasferta in casa del ChievoVerona per il prossimo turno di campionato. Giampaolo proverà a recuperare Andersen e Defrel, che comunque dovrebbero essere almeno convocati. Sarà anche il "Pellissier-day", in quanto ultima partita casalinga dello storico attaccante dei clivensi.