Genoa, La Gazzetta dello Sport: "Il ritorno di Schone per la salvezza"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport si focalizza sul Genoa e i suoi obiettivi: "Il ritorno di Schone per la salvezza". Il tecnico Ballardini ha chiesto una settimana e poi andrà in scena il vertice di mercato. Sono molteplici le intenzioni del ds Marroccu: sfoltire i ranghi di una rosa ampia e apportare quelle modifiche che possano garantire un ulteriore salto di qualità. Si valuta ad esempio l'ipotesi di un reintegro in mediana di Schone, finora ai margini della rosa. In attacco invece nulla si può escludere a priori: è stato seguito Lammers dell'Atalanta dove ha avuto poco spazio. In uscita, a livello di Serie B, c'è interesse per Giuseppe Caso.