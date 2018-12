© foto di Ospite

"Un punto per la prima di Prandelli. Il Genoa in 10 rimonta la SPAL" titola in prima pagina l'edizione genovese de La Repubblica. I rossoblù hanno giocato gran parte della partita in inferiorità numerica a seguito dell'espulsione di Criscito e dopo il gol di Petagna hanno trovato la forza di reagire, pareggiando i conti con il solito Piatek.