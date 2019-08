Genoa, Repubblica: "Schone, debutto e applausi"

© foto di marik

"Schone, debutto e applausi", si legge questa mattina sulla prima pagina di Repubblica edizione Genova. Nove a zero alla Massese. Il Genoa conclude con una pioggia di reti il ritiro di Cavriago. Il facile test, al di là dei quattro gol segnati da Sanabria e dalla tripletta di Gumus, verrà ricordato per il debutto di Lasse Schone, il regista danese che arriva dall'Ajax. Andreazzoli esulta anche per un altro acquisto, il mancino Pajac.