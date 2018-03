Genoa, Il Secolo XIX e i possibili rinnovi: "Lo scadenzario"

© foto di Chiara Biondini

Il Secolo XIX in edicola, nella sua sezione sportiva, apre con il punto sul Genoa. "Lo scadenzario", titola il giornale ligure che scrive come la società del patron Preziosi sia impegnata a dover rinnovare il contratto in scadenza di diversi elementi della rosa di Davide Ballardini. "Prima la salvezza, poi i rinnovi", sono però le parole del direttore generale Giorgio Perinetti.