Genoa, Il Secolo XIX: "L'unica certezza di Balla è la difesa a tre"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 agosto

JUVENTUS, IL PSG CI PROVA PER KHEDIRA. TORINO, PETRACHI SU IAGO FALQUE: “VEDREMO SE RESTERÀ”. INTER, PARLA THOHIR: “MAI ILLUSO NESSUNO, ORA TOCCA A SUNING”. ROMA, GONALONS VA AL SIVIGLIA IN PRESTITO - Sirene francesi per Khedira. Il centrocampista della Juventus è un’idea concreta...