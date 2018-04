Genoa, Il Secolo XIX titola: "Il rinvio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Il rinvio", questo il titolo che troviamo questa mattina sulle colonne de Il Secolo XIX. Preziosi incontra Ballardini a Pegli e lo mette in stand-by: "Se rimane? Ne parleremo solo a salvezza matematica". E sul futuro: "Abbiamo sofferto troppo, basta. So come".