Genoa ko al 91', l'apertura del La Gazzetta dello Sport: "Dolcetto Milan"

"Dolcetto Milan". La Gazzetta dello Sport titola così in merito alla vittoria rossonera ieri sera contro il Genoa, nella sfida valida come recupero della prima giornata di Serie A. 2-1 il risultato finale della gara disputata a San Siro, per la formazione di Gattuso s'è trattato di un felice Halloween grazie al gol al 91' di Romagnoli.