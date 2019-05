Genoa, Kouamè a Il Secolo XIX: "So che segnerò il gol salvezza"

© foto di stefano tedeschi

L'attaccante ivoriano del Genoa Christian Kouamè si è raccontato in una lunga intervista a Il Secolo XIX, che titola così: "So che segnerò il gol salvezza, e non ho fretta di andare via". L'attaccante 21enne si è detto fiducioso di riuscire a raggiungere la salvezza e di farlo proprio con una rete, che manca ormai da 14 giornate. Poi la chiusura sul futuro, in cui dichiara di non aver nessuna fretta di lasciare una maglia gloriosa come quella del Genoa, avendo solo 21 anni ed un contratto ancora lungo con la società rossoblu.