Genoa, l'ex Palladino: "Per Juric sarà la gara della svolta"

Sulle colonne de Il Secolo XIX troviamo una lunga intervista all'ex attaccante del Genoa Raffaele Palladino: "Credo di essere tanto amato dai tifosi del Genoa, posso dire di aver lasciato il segno. Il derby? Sono momenti unici, è "la partita". Juric? Ha tantissima carica, sono convinto che sarà la gara della svolta. Uno come Juric non può che lasciare il segno nel Genoa. Piatek? Mi piace, è un bomber di razza. Mi ha impressionato Kouamé: stupisce per come va forte e con Juric può solo migliorare. Ha margini enormi".