Genoa, Marco Rossi a Il Secolo XIX: "Nord piena con il Cagliari"

Sulle colonne della sezione sportiva de Il Secolo XIX è arrivato l'appello dell'ex capitano del Genoa Marco Rossi: "La Nord piena con il Cagliari". La bandiera rossoblu chiama a raccolta tutti i tifosi per la delicata sfida di sabato prossimo: "La Serie A è troppo importante. Tutti uniti per aiutare il grifone nel momento più difficile". Il Genoa è quartultimo in classifica, con una sola lunghezza di vantaggio sull'Empoli, e sabato alle 18 affronterà un Cagliari non ancora salvo matematicamente. La lotta per non retrocedere si fa serrata a 180 minuti dal termine del campionato.