Genoa-Piatek atto secondo? Tuttosport annuncia: "Visite mediche fissate per domani"

Il Genoa si prepara a riabbracciare Krzysztof Piatek: "Domani - si legge su Tuttosport - l'attaccante polacco in forza all'Hertha Berlino sosterrà le visite mediche a Genova per un'operazione che segna innegabilmente un mercato rossoblù esplosivo". L'ex Milan ritroverà Davide Ballardini, con il quale esplose nel 2018. La formula è quella del prestito oneroso, con il riscatto che scatterà in caso di salvezza del Grifone.

Aggiornamento - La notizia di visite mediche fissate per domani non ha trovato conferme: clicca QUI per la situazione.