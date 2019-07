© foto di stefano tedeschi

Andrea Pinamonti, ha parlato ieri ai microfoni de Il Secolo XIX, che oggi apre la sua sezione sportiva titolando: "Se posso sognare mi vedo come Ibra". Ieri al primo test con la nuova maglia ha trovato subito la via della rete, e per ben 3 volte. Ha poi dichiarato: "Lavoriamo tanto, col Genoa è iniziata bene. La condizione non è ancora al top, ma si sono viste alcune giocate che chiede il mister". Alla domanda poi su chi sia il modello a cui si ispira risponde: "Sin da bimbo Ibra: lui rappresenta dove voglio arrivare".