© foto di stefano tedeschi

Il danese Lasse Schone si è presentato ieri alla stampa, e l'edizione odierna de Il Secolo XIX riporta alcuni passaggi della conferenza stampa, titolando: "Al Grifone per girare un film da oscar". L'ex centrocampista dell'Ajax, soprannominato "Il regista", ha già preso in mano le redini del gioco rossoblu e dichiara di aver sempre sognato la Serie A. "Dobbiamo fare meglio della scorsa stagione e abbiamo tutto per farlo. Dobbiamo credere nella filosofia di gioco del mister", chiude il neo acquisto rossoblu che domenica debutterà al Ferraris.