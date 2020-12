Genoa, un ciclo di ferro. Il Secolo XIX: "Dalla Juve allo Spezia in 11 giorni"

Il Secolo XIX si sofferma sul calendario del Genoa. "Dalla Juve allo Spezia in 11 giorni" scrive il quotidiano. Prima le gare contro Juventus e Milan in casa, poi gli diretti contro Benevento e Spezia in trasferta. Tutto in undici giorni, per un intenso menù da cuori forti. Dopo il pareggio di Firenze, per il Genoa arriva un ciclo tosto e decisivo. Quattro sfide ravvicinate, cruciali per il futuro di Maran, per il campionato del Grifone e per la qualità del Natale rossoblù, sperando che sia migliore di quello passato, con il Genoa mestamente in fondo alla classifica. Le prossime quattro gare, però, saranno inevitabilmente fondamentali. Il Genoa dovrà limitare i danni contro la Juve e contro il Milan capolista a sorpresa, che proprio col Genoa ha perso la sua ultima partita in Serie A, lo scorso marzo. Contro le due big, il Genoa dovrà sfoderare prove dignitose, tentando il colpaccio. E poi dovrà assolutamente ritrovare la vittoria nelle sfide con Benevento e Spezia perché altrimenti la classifica inizierebbe a diventare davvero preoccupante e per rimontare servirebbe un'impresa.