Germania, storico ko con la Spagna. Gazzetta: "Ora Löw rischia"

"Ora Löw rischia" scrive La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi soffermandosi sullo storico 6-0 della Spagna contro la Germania. I tedeschi che segnavano da 20 partite di fila, non prendevano 6 reti (a 3) dal Mondiale del 1958 contro la Francia, ed eguagliano la seconda peggior sconfitta della storia: aveva noperso 6-0 un’amichevole con l’Austria nel lontanissimo 1931 (e 9-0 nel 1909 contro l’Inghilterra dilettanti). Una Germania fredda, disinteressata e irriconoscibile viene eliminata dalle final four di Nations League e 'calpestata' dalla giovane Spagna di Luis Enrique. In copertina Ferran Torres: per il ragazzo classe 2000 del Manchester City una storica tripletta, in gol anche lo juventino Morata. E ora per Löw potrebbe essere arrivato il capolinea.