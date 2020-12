Gervinho a La Gazzetta dello Sport: "Inter? Fa piacere l'interesse di Conte"

"Ecco il mio Parma formato famiglia. E con Krause avrà futuro" dice Gervinho ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Parla l'ivoriano che è tornato a trascinare i gialloblù: "Siamo tutti soldati in uno stesso battaglione. Importante che il presidente sia così presente. Quanto urla Liverani. Riusciremo a salvarci. Io sono felice a Parma. Ho avuto una vera e propria esplosione dopo il mio ritorno dalla Cina, normale avere richieste. Inter? So dei contatti tra Parma e Inter, il mio agente mi ha informato ma alla fine non si è fatto nulla. Se ero un obiettivo di Conte mi fa piacere ma non ne so più di voi". Poi sugli obiettivi del Parma: "Dobbiamo raggiungere prima la salvezza, speriamo di aver superato i brutti momenti".