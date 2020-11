Giampaolo punta al secondo successo di fila. Corriere Torino: "Fuori dalla palude"

L'ultimo successo contro il Genoa ha ridato ossigeno a Marco Giampaolo e permesso al Torino di salire a quota 4 in classifica. Ancora pochi, per questo l'allenatore granata chiede prudenza ai suoi contro il Crotone. Una chance per portarsi "Fuori dalla palude", come titola il Corriere di Torino.