Giornale di Sicilia: "Palermo a trazione laterale"

© foto di Nino Terruso/TuttoPalermo.net

"Palermo a trazione laterale" è il titolo che il Giornale di Sicilia propone quest'oggi a due giorni dall'andata delle semifinali playoff contro il Venezia. "Stellone segue il 4-4-2 e punta forte su Rolando, Coronado a sinistra. Il completo recupero dell'esterno permette all'allenatore di puntare sullo schema che conosce meglio. In avanti sono in tre per due maglie, Nestorovski contende il posto a La Gumina e Moreo".