Giornale di Sicilia, Palermo: "Stipendi, ecco il piano B"

"Stipendi, ecco il piano B" è il titolo che il Giornale di Sicilia ha scelto per analizzare la situazione economica del Palermo dopo la chiusura del mercato. "Senza le cessioni dei big - si legge -, il tetto salariale non è sceso. Adesso è necessario rimodulare i contratti. Il mercato dei tagli non è bastato per mettere in pari le casse del club di Viale del Fante. Zamparini studia le strategie per bilanciare i costi societari, immutati rispetto alla passata stagione".