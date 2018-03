Giornale di Sicilia: "Senza alternative". Emergenza Palermo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Senza alternative" è il titolo che il Giornale di Sicilia ha scelto per raccontare l'emergenza in cui versa il Palermo di Bruno Tedino in vista della trasferta di Novara. "Difesa ridotta all'osso - si legge -: a Tedino sono rimasti Dawidowicz, Struna e Szyminski. La speranza è che l'affiatamento fra i superstiti funzioni come contro i lagunari all'andata. E la settimana successiva contro il Carpi mancherà pure Struna". Intanto Tedino conferma il 3-5-2 come modulo base.