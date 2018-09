Giunti alla Gazzetta: "Gattuso l'uomo giusto, è il nuovo Conte"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex milanista Federico Giunti ha parlato di Gattuso con cui ha un rapporto speciale, cominciato al Perugia quando Rino era un ragazzino e proseguito in rossonero, dove hanno condiviso due stagioni: "Altro che funerale come diceva prima della Roma, è l’uomo giusto per questo Milan. Sempre in discussione? Perché è arrivato dopo profili simili al suo, da Seedorf a Inzaghi e Brocchi, in un Milan che non vince da un po’: si pensa sempre che la svolta possa darla solo un allenatore già affermato, alla Conte. Invece il nuovo Conte potrebbe essere proprio Rino. Va lasciato lavorare in serenità, e sono certo che Leo e Maldini gli faranno da scudo nei momenti più difficili".