Gladbach-Inter, la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Sul 2-3 Embolo in fuorigioco"

L'Inter ha battuto i tedeschi del Mönchengladbach per 3-2. La moviola de La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'episodio finale. "Sul 2-3 Embolo in fuorigioco" scrive il quotidiano. L’episodio clou all’83’ quando i tedeschi trovano il 3-3. Il Var però fa scattare l’invito al monitor per Makkelie che vede come Embolo, sul tiro di Plea, salti con un piede oltre davanti ad Handanovic. Giusto annullare per fuorigioco. Nota sui cartellini: un Makkelie particolarmente severo scrive sul registro dei cattivi nove giocatori ed entrambi i tecnici, ma non tutti i gialli sembrano centrati.