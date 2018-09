Gli addetti ai lavori a Tuttosport: "Occhio al Toro, sarà la sorpresa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

“Occhio al Toro. Sarà la sorpresa, Meité gran colpo”. Taglio basso di Tuttosport con l’inchiesta condotta dal quotidiano tra diversi addetti ai lavori (ds, agenti ed ex calciatori). In molti incoronano il Torino come possibile rivelazione del campionato.