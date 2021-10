Gli applausi dello Stadium, Tuttosport: "Donnarumma stile Ronaldo"

"Donnarumma stile Ronaldo", titola stamane Tuttosport. Allo Stadium ci riprovano. Dopo aver circuito Ronaldo con gli applausi, stavolta il tentativo è con Gigio Donnarumma. Coccolato prima, durante e dopo la sfida al Belgio, Gigio si è potuto godere un pomeriggio di affetto, al quale ha risposto prima con timidezza, quasi disabitudine. Un po' come successe con Ronaldo nel 2018, dopo quel Juventus-Real Madrid, con la rovesciata del portoghese. Lì scattò la scintilla in CR7 e allora perché non riprovare con il portiere della Nazionale?