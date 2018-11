Gli inglesi sul ritorno di Lampard al Chelsea: "Niente favola"

Molti giornali inglesi parlano del ritorno di Frankie Lampard allo Stamford Bridge, da allenatore del Derby County. "Non c'è favola per i Rams, un autogol li sconfigge", spiega Il Guardian. "La notte da paura di Frank", per Star Sport. Più classico Metro - come da foto - che spiega di un "Lampard che perde in un vero thriller". Il Daily Express invece pone l'accento su "l'orgoglio di Frank, dopo tutto".