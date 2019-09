Gollini al Corriere di Bergamo: "Il mio derby con il City"

© foto di Pietro Lazzerini

Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista al Corriere di Bergamo dove ha parlato molto dell'ormai prossimo esordio in Champions League: "Il mio derby con il City". Il numero uno nerazzurro ha dichiarato: "Emozionato ma carico per l'esordio della prossima settimana contro la Dinamo Zagabria. Poi ci sarà la sfida contro i Citizens che per me vale come un derby. Giocare ad alti livelli mi ha fatto crescere molto".