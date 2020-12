Gomez, addio all'Atalanta, il Corriere della Sera: "Corsa a quattro per il Papu"

"Corsa a quattro per il Papu" scrive il Corriere della Sera sull'addio di Gomez all'Atalanta. C’era una volta la favola dell’argentino che trascinava una squadra di provincia, culla di baby talenti rivenduti a peso d’oro, ai quarti di finale di Champions League. Oggi il Papu vive da separato in casa. L’incontro fra la famiglia Percassi e Giuseppe Riso, agente della punta, andrà in scena nei prossimi giorni e non si preannuncia sereno. Il Papu che in passato ha rifiutato ricche offerte dalla Cina e dai paesi arabi chiede di essere trasferito a titolo gratuito. L'Inter osserva la soluzione, Maldini e Massara apprezzano il giocatore. De Laurentiis e Giuntoli sono da anni degli estimatori del Papu e pure nell’organico di Fonseca l’argentino troverebbe posto. L’Atalanta però sembra per ora poco incline a rafforzare concorrenti per la Champions e difficilmente scenderà dalla richiesta di 10 milioni.