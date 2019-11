Gomez al Corriere di Bergamo: "Il gap con la Juve è diminuito"

Parla il Papu Gomez. Il capitano dell'Atalanta ha rilasciato un'intervista al Corriere di Bergamo in cui ha raccontato le sue sensazioni in vista della gara con la Juve: "Il gap con la Juve è diminuito, perché all’inizio qui a Bergamo perdevamo sempre. L’importante, in campionato, è cercare di stare nelle prime otto fino ad aprile e giocarci Champions o Europa League con il rush finale". Sulla Champions invece: "Non mi aspettavo un livello tecnico così elevato. Credo alla qualificazione agli ottavi di Champions. E la squadra, dopo il secondo tempo con il Manchester City e la sconfitta immeritata rimediata dallo Shakhtar, ha più consapevolezza".