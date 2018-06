Gomis al Corriere della Sera: "Io, l'unico italiano al Mondiale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Io, l'unico italiano al Mondiale per gli schiavi neri e per mio padre". Questo il titolo dell'intervista rilasciata da Alfred Gomis, portiere della SPAL, all'edizione odierna del Corriere della Sera. "Non ci avevo pensato, ma è così. Porterò in valigia anche il tricolore, con orgoglio: mi sento italiano, per educazione e formazione, non solo sportiva. E sarò sempre grato all’Italia: sono arrivato quando avevo 3 anni, sono cresciuto prima a Cuneo e poi a Torino, l’ho girata per giocare. E quest’anno, anche se un po’ in ritardo, ho giocato la mia prima stagione in serie A, centrando una storica salvezza: meglio di qualsiasi sogno", alcune battute del numero uno.