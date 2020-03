Gravina non esclude la sospensione del campionato, Il Romanista titola: "Stop".

"Stop". Questo il titolo, secco, che troviamo sulla prima pagina de Il Romanista. Proprio nel giorno in cui si recupera Juventus-Inter, sembra avvicinarsi la possibilità di bloccare il calcio. Gravina: "In caso di positività di un giocatore non escludo nulla". Tommasi tuona dopo il nuovo decreto del governo: "Serve altro? Fermate tutto". Vietate le strette di mano, ma oggi si gioca. In Lombardia si entra e si esce solo per "gravi motivi", ma oggi si gioca.