Graziani a La Nazione: "Fiorentina, lascia perdere Balotelli. Meglio Vlahovic"

"Fiorentina, lascia perdere Balotelli. Meglio Vlahovic": a dirlo è l'ex attaccante della Fiorentina, Ciccio Graziani, intervistato da La Nazione. "Non ho dubbi su di lui, ha avuto troppe possibilità per dimostrare di essere ancora un giocatore. Alle prime difficoltà ti fa venire il mal di testa. Io punterei su Vlahovic, per stazza fisica e perché dà più punti di riferimento. Cutrone? E' uno più d'istinto tipo Simeone. Rapido, ruba il tempo e ai difensori dà fastidio come una zanzare d'estate, pur vedendolo come un'alternativa a gara in corso, soprattutto per le sue caratteristiche".