Gresko alla Gazzetta: "Tifo Inter. Servirà anche un po' di fortuna"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore dell'Inter Vratislav Gresko ha ricordato il 5 maggio alla vigilia della sfida dei nerazzurri contro la Lazio: "Vero responsabile? Bisogna prendersi le proprie responsabilità. Mi prendo le mie, ma erano altri quelli che quel giorno dovevano essere decisivi... Retropassaggio? Forse pensavo che Toldo uscisse, ne abbiamo riparlato con Francesco. La verità è che davvero nel calcio si vince e si perde tutti insieme. Incubo? Vincendo quello scudetto probabilmente diverse cose sarebbero andate in modo diverso, anche per l’Inter. Ma la mia filosofia è non voltarsi mai indietro, guardare sempre avanti. Tanto che poi l’Inter ha vinto tutto".

Sulla gara con la Lazio: "Tifo Inter e penso che giocare fuori possa essere un vantaggio. Servirà una grande prestazione, oltre a un po’ di fortuna».