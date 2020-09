Guerra AIC-Lega Pro: possibile sciopero in Serie C. Le aperture dei principali quotidiani sportivi

vedi letture

"La C non comincia. I calciatori contro le liste chiuse a 22": ecco il titolo shock de La Gazzetta dello Sport, che si occupa del tema della settimana. Lo sciopero dei calciatori in Serie C, richiesto dall'AIC ma bocciato dalla Lega Pro, che invece vuole le squadre in campo a partire da sabato: "Nel mirino la nuova norma sui giovani. La Figc media tra Ghirelli e Calcagno"

"L’assocalciatori ferma il campionato a 4 giorni dal via", è invece l'apertura del Corriere dello Sport. Che prosegue poi: "Per l’Aic è sciopero. Ghirelli: «Si gioca». Le liste a 22 nomi e il minutaggio alla base della protesta sindacale. Ma la Lega Pro sabato vuol partire".

Conclude poi Tuttosport: "L'AIC: sciopero. La C si ferma, Ghirelli duro: «Errore grave». Nel mirino la norma con le rose bloccate".