Guidolin a Il Messaggero: "Anche la Roma in corsa per lo Scudetto"

Francesco Guidolin a Il Messaggero si è espresso sui giallorossi: "Anche la Roma in corsa per lo Scudetto". Secondo lui il club giallorosso può puntare in alto: "Se mantiene a questo livello la concentrazione può vincere con chiunque. E' un campionato aperto, la Juve è favorita ma non si tratta dell'unica dominatrice, le distanze si sono ridotte. Pirlo? Nel calcio ci vuole tempo, è stato un grandissimo campione ma l'allenatore è un altro lavoro. Bisogna avere pazienza".