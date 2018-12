© foto di Gaetano Mocciaro

La finale di Copa Libertadores prende le prime pagine dei quotidiani madrileni. La capitale spagnola è stata sede ieri sera del Superclasico fra River e Boca, che ha vinto i Millonarios alzare il trofeo vincendo per 3-1 dopo i tempi supplementari: "Il River si dà appuntamento col Madrid" è l'apertura di Marca, in riferimento al Mondiale per Club che vedrà presenti entrambe le squadre, grandi favorite per giocarsi la finale. "Ha vinto il River, ha vinto Madrid" titola As lodando la perfetta organizzazione della città nell'ospitare una partita ad altissimo rischio incidenti.