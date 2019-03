C'è Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, sulla prima pagina de Il Mattino con un box dedicato alla lunga intervista presente sulle pagine interne del quotidiano partenopeo. "Se lottavamo per lo scudetto la Cina poteva aspettare" è il titolo scelto per le parole del centrocampista slovacco. "Un anno fa - si legge ancora - abbiamo perso in campo e non in albergo. La 17? A un napoletano".