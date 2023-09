Hamsik al Corriere dello Sport: "Napoli favorito, ma occhio all'Inter. Studio da Sarri"

Marek Hamsik parla al Corriere dello Sport. L'ex giocatore del Napoli, che ora studia da allenatore, ha parlato dei suoi maestri e ha scelto Sarri come maggiore ispiratore per la sua nuova carriera: "Dico Sarri, nonostante fosse molto impegnativo, per così dire. Ci diceva tante cose, a volte mi chiedevo anche: ma perché? A cosa ci servono? Ci riempiva la testa, se posso usare una frase che può rendere bene il concetto. Aveva ragione lui, probabilmente". Non poteva mancare un commento sulla favorita per lo Scudetto. Per Marekiaro il duello sarà tra Inter e Napoli: "L'Inter è partita molto bene, viene dalla finale di Champions, quindi ha consistenza e proverà a strappare il titolo al Napoli. Non dimentico Milan e Juventus".