Hanno fatto viola Pirlo. Corriere dello Sport: "Prima la sentenza del Coni, poi il ko in campo"

Corriere dello Sport: "Prima la sentenza del Coni, poi il ko in campo"

"Prima la sentenza del Coni, poi il ko in campo". Questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica alla Juventus questa mattina. La più bella Fiorentina della stagione fa vivere un fnale di 2020 terribile per i bianconeri che oggi potrebbero scivolare a -10 dal Milan e -9 dall'Inter. La gara contro il Napoli infatti andrà rigiocata e adesso la Vecchia Signora non potrà sbagliare più niente. Ieri sera è girato tutto storto: da Bonucci fino alla direzione arbitrale di La Penna, ma non c'è comunque da sminuire la prova della squadra di Prandelli che compie l'impresa proprio come nel 2008 ed è anche la prima squadra in Serie A a vincere allo Stadium con tre gol di scarto.