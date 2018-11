Hateboer al Corriere di Bergamo: "Tre punti e inseguiamo l'Europa"

In vista del mercato di gennaio torna attuale il profilo di Marcello Trotta. L’attaccante del Sassuolo, ai margini del progetto neroverde, è tra le idee che stanno animando i primi approcci della prossima sessione dei trasferimenti. Ad agosto lo Sporting Lisbona ci ha pensato sul...

Bologna, Falcinelli: "Mister Inzaghi è bravo e non ha preclusioni"

Empoli, Corsi torna sulla Juve: "Quel contatto non può portare al rigore"

121 anni Juve, Chiellini: "Onorato di far parte di questa grande storia"

Milan, gol subiti in tutte le partite di campionato: come Huesca e Fulham

Ag. Buffon: "Gigi sta bene. Contro il Napoli non sarà decisiva"

Serena: "Ok Samp e Fiorentina. Vogliono vincere sempre"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità dell'1 novembre

Ds SPAL: "Vicari farà strada in A. Lazzari? Facile convincerlo"

Juve, Khedira verso il rientro. In dubbio Chiellini e Bernardeschi

Il Messaggero sulla sfida Chiesa-Under: "Le ali per volare"

De Sisti: "Chiesa e Dzeko decisivi in Fiorentina-Roma"

Serie A, Sky o DAZN? La programmazione televisiva integrale per il 2018

Di Gennaro: "Fiorentina-Roma crocevia per Di Francesco"

Milan, Leonardo stregato da Kouame. Preziosi non vuole cederlo

Come finirà l'11° turno di Serie A? I pronostici della redazione di TMW

Il Corriere di Bergamo di questa mattina apre in prima pagina con un'intervista all'esterno dell'Atalanta Hateboer : "Tre punti a Bologna e inseguiamo ancora l'Europa". Il giocatore ha poi proseguito: "Siamo in ritardo ma la rosa è di qualità e possiamo ancora puntare all'accesso alla prossima Europa League".

