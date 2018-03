Hellas, Corriere di Verona: "Atalanta, dolci ricordi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Atalanta, dolci ricordi. L'edizione odierna del Corriere di Verona presenta la sfida del Bentegodi contro l'Atalanta in cui il Verona proverà a vincere per la terza volta consecutiva per spingersi fuori dall'apnea. La sfida ai bergamaschi è uno scrigno di ricordi, a partire dalla gara in cui conquistò lo Scudetto fino agli ultimi cinque confronti che vedono l'Hellas sempre vittorioso in casa in serie A contro i nerazzurri.