Hellas, Corriere di Verona: "Ecco i titoli di coda"

Hellas, ecco i titoli di coda, scrive il Corriere di Verona raccontando del duro ko sul campo del Milan che significa retrocessione aritmetica in serie B. Il 5 maggio è ancora un giorno infausto, 16 anni dopo quello del 2002 in cui perse 3-0 a Piacenza retrocedendo in B e ritrovando la A soltanto nel 2013, dopo lunghe peripezie e la traversata nel deserto della C. Ora spetta a Maurizio Setti non sbagliare - si legge - e dare al Verona i mezzi per tornare subito in A.