Hellas, Corriere di Verona: "Il segno X questo sconosciuto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il segno X questo sconosciuto", titola il Corriere di Verona analizzando il percorso dell'Hellas che ha dimenticato ormai il pareggio. L'ultimo risale al 10 dicembre, 2-2 con la Spal a Ferrara: da allora sono passati tre mesi e mezzo e sono stati giocati dodici turni di campionato. Il Verona s'è imposto in quattro gare ed ha perso le restanti otto, ma anche con la Spal il pari arrivò in modo rocambolesco con i gialloblù che erano avanti 2-0 a 5' dalla fine. Il Pari non è proprio nel dna dell'Hellas.