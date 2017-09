Hellas, Corriere di Verona: "Sassuolo e Parma spingevano per Pazzini"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Verona si concentra sull'ultimo giorno di mercato dell'Hellas, che continua ad avere in organico Giampaolo Pazzini. L’entourage del capitano gialloblù - si legge - è stato contattato dal Parma e, soprattutto, dal Sassuolo. Le recenti incomprensioni tra il Pazzo e Pecchia hanno spinto l'ex Milan e Inter, che ha un ingaggio elevatissimo, lontano da Verona, ma le condizioni per una sua cessione non si sono realizzate: resterà all’Hellas.