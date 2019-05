Hellas, Corriere di Verona: "Aglietti, esordio con il Cittadella"

© foto di Pierpaolo

L'ultima sconfitta rimediata in casa contro il Livorno ha indotto il presidente Setti a mandare via Fabio Grosso per accogliere Alfredo Aglietti, nuovo allenatore dell'Hellas Verona. Dopo la consueta presentazione, adesso si comincia a fare sul serio.

Sfida play-off - Il neotecnico gialloblù dovrà subito vedersela con il Cittadella in una sfida importante anche dal punto di vista della classifica e quest'aspetto viene sottolineato anche dal Corriere di Verona, che in prima pagina dedica un piccolo spazio in taglio alto al calcio: "Aglietti, esordio con il Cittadella per la sfida playoff".