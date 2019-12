Partita complicata per l'Hellas Verona, chiamato ad affrontare la Roma per proseguire il suo buon cammino in campionato. Il Corriere di Verona dedica spazio anche al calcio in prima pagina e si sofferma su una notizia di formazione in vista del match coi giallorossi: "Contro la Roma Juric schiera anche Veloso". Il portoghese era reduce da un infortunio ma dovrebbe aver recuperato.