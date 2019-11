© foto di Pierpaolo Matrone

Nella giornata di ieri, per non far calare i giri del motori, l'Hellas Verona è sceso in campo nell'amichevole contro il Tabor. Vittoria netta, 5-0, e tanti ottimi segnali per gli scaligeri, come sottolinea anche in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Verona: "Hellas, manita al Tabor: buone indicazioni per Juric".